Nascondeva 450 gr di marijuana in un casolare, un arresto a Nardodipace

I Carabinieri della Stazione di Nardodipace unitamente ai militari della Stazione di Dinami e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno, alle prime luci dell’alba di oggi, hanno eseguito una serie di perquisizioni domiciliari in località Cassari al fine di ricercare armi, munizioni e droga. E proprio in questo contesto, durante una delle perquisizioni, sono stati rinvenuti 450 gr lordi di marijuana, occultate in alcuni barattoli avvolti in un sacco di plastica nascosto in un casolare.

Il proprietario del casolare: A.M. 24enne incensurato, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza che si svolgerà con rito direttissimo.

La droga, già perfettamente essiccata e pronta alla vendita, che sul mercato illegale avrebbe fruttato circa 4500 euro, è stata posta immediatamente sotto sequestro in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.