Controlli antidroga nel centro di Catanzaro, sequestrati 109 gr di marijuana

Nel fine settimana, la squadra volante di Catanzaro, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Calabria e dell’unità cinofila di Vibo Valentia, ha effettuato dei servizi per contrastare il traffico e il consumo di stupefacenti nel centro storico del capoluogo, controllando le vie limitrofe e in prossimità delle scuole.

Durante l’attività sono stati denunciati due giovani come assuntori abituali di droga. Il primo, T.F., di 25 anni, è statot trovato in un circolo ricreativo con poco più di mezzo grammo di marijuana, mentre il secondo, N.D., di 19 anni, in aveva con se di 2,60 grammi della stessa sostanza.

La Volante è poi intervenuta in via Fares, dopo la richiesta arrivata da parte di personale della Telecom che, durante alcuni lavori di manutenzione in una cassetta murale di derivazione telefonica, ha ritrovato due bustine, contenente dello stupefacente. Le due confezioni, del peso di 105 grammi sono state sequestrate dagli agenti e dopo le analisi effettuate dalla Polizia Scientifica sono risultate contenere il principio attivo “derivato della cannabis”, del tipo marijuana.

In totale sono state trovati quasi 109 grammi di marijuana.