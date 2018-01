Operazione Stige. Fdi Crotone: basta con questo stato di cose, vogliamo più qualità della vita

Fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine per l’operazione Stige, un blitz mirato “a ripristinare la legalità in un territorio e contro una consorteria criminale, con ramificazioni in diverse parti d’Italia ed addirittura anche all’estero; anche se ciò che mortifica ulteriormente è la capacità di infiltrazione nelle istituzioni delle cosche”.

Commentano così dal Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Crotone l’operazione della Dda che il 9 gennaio scorso ha inferto un duro colpo alla cosca dominate di Cirò Marina e portato all’arresto, tra l’altro, di alcuni amministratori pubblici del territorio.

“Partendo dal presupposto che larga parte della popolazione subisce passivamente questa situazione – affermano ancora da FdI - siamo consapevoli che l’aspetto giudiziario sarà affrontato e definito nelle sedi opportune. All’unanimità ribadiamo che è tempo di tornare alla politica vera, di essere al servizio della gente e non delle consorterie economiche fondate sull’interesse personale e di pochi.”

Per il coordinamento, poi, “è tempo di lasciare ad altri la speranza della raccomandazione. È tempo di rivendicare i nostri diritti e soprattutto i nostri doveri. La nostra gente chiede ascolto, attenzione e rispetto. Non fa piacere essere sulle prime pagine solo per la cronaca nera e per le incapacità amministrative di coloro che da anni tutto fanno fuorché il bene di un territorio distrutto, abbandonato, inquinato, inquisito, servo e prone”.

“Noi – proseguono da Fratelli d’Italia Crotone - diciamo basta a questo stato di cose, noi vogliamo ben altro; vogliamo lavoro, salute, cultura, servizi, qualità della vita… sì, perché un’ottima qualità della vita è l’indice di misura della politica giusta, della politica onesta, della politica sana per la quale chi ci ha preceduto ha preferito abdicare, o addirittura ci ha rimesso la vita. Attenderemo gli sviluppi – concludono dal coordinamento pitagorico - affinché si faccia chiarezza con la consapevolezza che gli innocenti ritorneranno alla vita normale ed i responsabili pagheranno”.