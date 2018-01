Notte di fuoco nel catanzarese, tre interventi per incendi

L'auto in fiamme a Cardinale

Numerosi interventi hanno tenuto impegnati nella notte scorsa i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro.

Le squadre dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle, con il supporto di un automezzo attrezzato di piattaforma aerea tridimensionale, sono intervenute in via Nazionale di Chiaravalle Centrale per un incendio verificatosi in una abitazione.

Il rogo ha avuto origine dalla canna fumaria e si è poi esteso al sottotetto in legno. Ingenti i danni registrati. Le fiamme hanno completamente distrutto alcune travi facendo crollare parte delle tegole di copertura del tetto.

Dubito dopo, i pompieri di Soverato sono intervenuti invece a Cardinale, in via Victor Hugo, dove ad andare in fiamme è stata un’autovettura, una Audi A3 del 2017 che era parcheggiata nei pressi dell'abitazione del proprietario. È probabile una causa accidentale ma, ulteriori accertamenti sono in fase di svolgimento. L'auto intanto è andata completamente distrutta. Sul posto anche i carabinieri per quanto di loro competenza.

Durante le fasi di spegnimento della vettura, i vigili sono stati poi allertati da alcuni cittadini per un principio di incendio che stava divampando in un casotto attiguo ad una abitazione distante una cinquantina di metri dal luogo dove stavano già operando.

Le fiamme, partite dall'interno della canna fumaria, sono state domate tempestivamente dall'intervento della squadra dei pompieri evitando così il propagarsi dell'incendio.