In auto nonostante la sorveglianza speciale, arrestato

Un 44enne di San Colagero, nel vibonese, A.R., sottoposto alla sorveglianza speciale è stato arrestato dai carabinieri di Tropea dopo che i militari non lo hanno trovato in casa durante un controllo, rintracciandolo poi mentre era in giro per il paese a bordo della sua autovettura, violando così le disposizioni a cui era sottoposto dalla misura a suo carico che vietano, appunto, di poter guidare. L’uomo è stato messo ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.