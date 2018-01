Crotone. 19enne ucciso a colpi di pistola, presunto assassino si costituisce

Omicidio in pieno centro a Crotone. Il fatto di sangue è avvenuto questo pomeriggio in via Ducarne, in pratica una via parallela alla zona superiore del Castello di Carlo V, alle spalle della piazzetta.

A cadere vittima un 18enne del posto, Giuseppe Parretta e ad esplodere i colpi mortali, con una pistola, sarebbe stato un 56enne, Salvatore Gerace, persona nota alle forze dell'ordine, che si è già costituito alla Polizia.

Alla base dell’omicidio dei possibili motivi personali. In pratica una lite sfociata in tragedia. Da quanto finora appreso, ovviamente ancora tutto da confermare da parte degli inquirenti, il giovane, mentre si trovava nella sede dell’associazione Sportello Sociale Famiglia, si sarebbe frapposto tra una ragazza e Gerace quando quest’ultimo gli avrebbe dapprima sparato dei colpi alle gambe e poi un altro o altri fatali al petto.

Sul posto sono intervenuti la polizia e i carabinieri ma sull’accaduto stanno indagando gli agenti della questura di Crotone.