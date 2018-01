Botta e risposta. Possibile a Prossima Crotone: zero argomenti, solo falsità

“Quando si rimesta nel fango si rischia sempre di sporcarsi. Così invece di passare il tempo a impacchettare falsità degne dello stile che li contraddistingue, le manine anonime de 'La Prossima Crotone' che scrivono note palesemente oltre la critica politica, contro chiunque non sia d'accordo con i loro metodi, hanno dovuto trovare le parole giuste per commentare una operazione dei Carabinieri a cui noi non possiamo che applaudire e che ha scoperchiato l'ennesimo vaso di pandora di un sistema politico colluso”.

“Alla politica che davvero vuole cambiare il destino di un territorio ogni giorno ferito, si chiede l'onestà e la verità non solo nei comportamenti ma anche nelle parole. Certo non la malafede e il ribaltamento della verità per cui basta anche solo documentarsi. Ma tant'è, alle falsità replicheremo nelle sedi opportune. Ci spiace solo che la città sia finita in mano a chi non avendo argomenti per far emergere la propria attività amministrativa e politica, sistematicamente usi questi mezzi per rispondere a chiunque chieda risposte e serietà”.

Così Filly Pollinzi e Davide Dionesalvi di “Possibile” hanno inteso replicare alle note diramante negli ultimi giorni da “La Prossima Crotone”.