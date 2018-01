La Pallavolo Crotone a Castrovillari, dove si gioca la vetta della classifica

A due giornate dalla fine di questa prima fase, la Gerardo Sacco Crotone si reca in quel di Castrovillari per provare a fare bottino pieno e mantenere la vetta classifica conquistata e mantenuta fin dalla prima giornata.

Ad inseguire le sirene pitagoriche ed ancora in grado di acchiappare la capolista c'è solo il Cosenza che dovrà fare 6 punti in 2 gare e sperare che il Crotone perda 3 punti su 6 disponibili, ovviamente l'attenzione è si questo turno dove il Crotone a Castrovillari troverà un ambiente carico ed ostile che proverà s dare il massimo per frenare la capolista e guadagnarsi così i titoli sui giornali oltre ai complimenti degli addetti ai lavori, dall'altra parte del campo però troverà un Crotone che di sta ritrovando dopo la sconfitta pre natalizia a Spezzano e il periodo di inizio attività non felicissimo, farcito di infortuni ed assenze che ha decimato il gruppo.

In questo momento sono rientrate tutte le emergenze, Braichuk, Cesario, Pioli, Gambuzza e Reale anche se non al top della forma si stanno allenando regolarmente e toccherà a mister Asteriti deciderne l'utilizzo con il contagocce, considerando che è importante continuare a vincere ma lo è di più arrivare in forma tra 20 giorni quando inizierà la seconda fase della poule promozione.