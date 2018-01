Big match allo Sparti, ma a porte chiuse

Si entra nel vivo della regular season. Sabato lo Sparti ospiterà il big match della quinta giornata di ritorno. Un grande spettacolo quello in scena in terra lametina (come dimostrano le immagini) che si limiterà però al match giocato sul parquet visti i disagi e i problemi della struttura lametina la società dei presidenti Pisani e Serrao sarà costretta a giocare a porte chiuse in uno Sparti deserto.

Decisione sofferta ma che non dipende dalla società della piana che in questo momento così delicato del campionato dovrà fare a meno del proprio straordinario pubblico, vero trascinatore e sesto uomo in campo. La società inoltre ci tiene a precisare che sapendo di creare per colpe altrui disagi a tutti i tifosi, si è già attivata per garantire dalla prossima partita un impianto con libero accesso al pubblico. La società sta valutando altre forme di compensazione per i propri tesserati, inoltre la gara verrà trasmessa in diretta streaming per permetterne la visione integrale a tutti.