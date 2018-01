Trattore si ribalta in campagna, giovane travolto e ucciso

Tragedia a Maida, nel catanzarese, dove un ragazzo ha perso la vita in un incidente avvenuto nelle campagne della zona. Il giovane si trovava infatti alla guida di un trattore agricolo munito di scuotitore che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato travolgendolo.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale che hanno messo in sicurezza il mezzo, che si trovava in tratto di terreno in forte pendio, consentendo così il recupero del corpo del malcapitato. Presenti anche i carabinieri della stazione locale per le indagini sull’accaduto.