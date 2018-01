Ferro (Gruppo Misto): “ex Lpu ed Lsu, Regione partecipi alle possibili soluzioni”

"Dopo l’iniziativa voluta dal prefetto di Catanzaro Luisa Latella, che sul rinnovo dei contratti per gli ex Lsu e Lpu ha avviato un positivo confronto con le forze sindacali e i comuni, anche la Regione si renda protagonista di una iniziativa analoga, al fine di individuare tutte le possibili soluzioni affinché nessun lavoratore venga escluso dalla possibilità di stabilizzazione”.

La richiesta arriva dal consigliere regionale Wanda Ferro (del Gruppo Misto) secondo la quale, inoltre, “occorre chiamare ad un senso di responsabilità l’Anci e i quegli enti locali che oggi stanno mostrando maggiori resistenze, nonostante abbiano beneficiato negli anni dell’utilizzo di questi lavoratori per l’erogazione dei servizi".

"Siamo favorevoli - ha detto Ferro per concludere - a sostenere l’ipotesi di una legge regionale che consenta di procedere ai rinnovi contrattuali, purché si faccia in fretta e non si continui in un’insopportabile perdita di tempo da parte della politica, che si sta rivelando drammatica per tantissime famiglie calabresi lasciate senza reddito e nella più cupa incertezza”.