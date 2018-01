Un pugno in bocca e rapina un’anziana, poi si gioca la refurtiva alle slot

Sorin Dumitru Ciocotisan

Un 39enne romeno, Sorin Dumitru Ciocotisan, è sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di furto aggravato.

Secondo i carabinieri di Caulonia Marina, che hanno eseguito il provvedimento, nella mattinata di venerdì scorso, in via Brooklyn della cittadina reggina, avrebbe colpito con un pugno in bocca, scaraventandola a terra, una donna anziana; approfittando poi del suo stato di momentanea incoscienza le avrebbe strappato di mano il portafogli per poi fuggire.

L’autore del gesto, da quanto ricostruito ascoltando le testimonianze di alcuni presenti, sarebbe stato un uomo corpulento, alto circa un metro e ottanta e vestito con abiti scuri.

I Carabinieri hanno ricostruito poi il tragitto percorso dal rapinatore, lungo il quale sono installate delle telecamere che lo hanno ripreso durante la fuga a piedi.

Dopo ininterrotte ricerche per le vie di Caulonia Marina, i militari hanno così individuato il presunto responsabile nei pressi della fermata dei pullman di via Nazionale.

Dall’analisi delle immagini acquisite l’uomo, subito dopo essersi appropriato del portafogli, era entrato in una vicina tabaccheria da dove, dopo aver scambiato in monete una banconota da 20 euro, si era poi diretto alle slot machines presenti nel locale per giocare l’intera refurtiva.

Il romeno, dopo le formalità, è stato trasferito nella Casa Circondariale di Locri a disposizione dell’Autorità giudiziaria.