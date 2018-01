Corricastrovillari, De Stefano sul podio alla Maratona di Bologna

L'inossidabile Daniela De Stefano prima sul podio femminile alla Maratona di Bologna. A Mirto, prima gara della stagione regionale, podio tutto della società Castrovillarese.



Il nuovo anno per la società sportiva del presidente, Gianfranco Milanese, inizia come si era concluso, vincendo. In due contesti differenti gli atleti dell'Asd CorriCastrovillari hanno portato a casa il bottino pieno. Fuori dai confini regionali il podio femminile della Maratona di Crevalcore (Bologna) lo ha conquistato l'inossidabile ultramaratoneta Daniela De Stefano.

L'atleta calabrese ha imposto il suo ritmo chiudendo il percorso in 3h20’26”, preceduto Milena Grion (Asd Trecasali) seconda in 3h21’51”, mentre la terza piazza è andata a Francesca Angelini (Asd SsdSrl Europa) in 3h22’38”.



Per la De Stefano quella di Bologna è una "maratona importantissima - ha commentato - l' anno scorso ho conosciuto qui il grande Elvino Gennari" e voleva fare un buon risultato. E così è avvenuto. "La mia corsa - ha raccontato - è costante fino allo spuntare della prima donna" che le ha dato forza e ritmo per arrivare vincente al traguardo.



Nella gara regionale di Mirto, organizzata dal centro elisir di Mimmo Belardo e dalla Asd Corricastrovillari, il podio è finito tutto in casa della società castrovillarese, al quale si è aggiunto il secondo posto assoluto di Valentina Maiolino.

Ha vinto Antonio Amodeo con il tempo di 49:07 ha corso sempre in testa insieme a Marco Barbuscio, arrivato secondo. Al 3 posto a 40 secondi di distanza l’instancabile Michele Spingola che, a 45 anni, ancora dimostra potenza e velocità. La gara femminile è stata vinta da Francesca Paone, atleta di Catanzaro (Hmc) che conquista il gradino più alto con 1:00:17.

Seconda Valentina Maiolino della Asd Corricastrovillari con 1:02:56. Terza piazza per l’atleta della Cosenza k42 Gabriella Bartoletti. A premiare gli atleti vincitori l’assessore allo sport del comune di Mirto, e la presidente Coni di Cosenza, Francesca Stancati.