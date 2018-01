Maratona di Natale, a Crosia atleti da tutta la regione

Circa 100 corridori, tra dilettanti e semiprofessionisti, provenienti dal comprensorio della Sibaritide e dall’intero bacino regionale, hanno preso parte alle terza Maratona di Natale a Mirto Crosia. Quindici chilometri su strada, tracciati nel contesto di un circuito urbano che ha attraversato le vie principali della cittadina traentina. Francesco Russo: una giornata dedicata allo sport, alla socializzazione e alla riscoperte delle bellezze artistiche e dei sapori del territorio.

La manifestazione, tenutasi la scorsa domenica 7 gennaio, è stata promossa dal Centro sportivo Elisir di Mirto Crosia con la collaborazione delle associazioni podistiche ASI Calabria e Asd Corricastrovillari e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Crosia – Assessorati allo Sport e al Turismo.

Sette le squadre semiprofessionistiche che hanno preso parte alla terza edizione della Maratona di Natale sui 15Km: Asd Corricastrovillari, Polisportiva Magna Graecia, Asd Cirò runners, Marathon CS, Atletica Rendese, HMC Catanzaro e Cosenza K42. Questi i vincitori, premiati dal Consigliere delegato allo Sport e al Turismo, Francesco Russo, e dal consigliere comunale Caterina Urso. Per la categoria assoluta uomini: Antonio Amodeo della Asd Corricastrovillari che ha completato il circuito in 49 minuti e 07 secondi; Marco Barbuscio della Asd Corricastrovillari in 49 minuti e 08 secondi; Michele Spingola della Asd Corricastrovillari in 49 minuti e 56 secondi. Per la categoria assoluta donne: Francesca Paone della HMC Catanzaro prima al traguardo in 1 ora e 7 secondi; Valentina Maiolino dell’Asd Corricastrovillari in 1 ora, 2 minuti e 56 secondi; Gabriella Bartoletti della K42 Cosenza in 1 ora, 5 minuti e 13 secondi.