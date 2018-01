Scuola, in arrivo 18 milioni di euro. Approvate le graduatorie

Sono in arrivo 18 milioni di euro per le scuole. La regione rende noto che sono state approvate le graduatorie per l’avviso pubblico rivolto agli istituti scolastici pubblici per l’acquisizione di nuovi metodi didattici, laboratori e dotazioni tecnologiche. Il Dipartimento Istruzione della Regione ha infatti approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva dell’azione 10.8.1 e la graduatorie definitiva dell’azione 10.8.5.

Dalla valutazione effettuata dal settore Istruzione della Regione Calabria, per l’azione 10.8.1 risultano ammessi a finanziamento 265 progetti di scuole calabresi con un investimento di circa 12 milioni di euro. Altresì l’amministrazione regionale ha preso atto degli esiti della valutazione della Commissione per l’azione 10.8.5 e ha approvato la graduatoria definitiva di 279 interventi valutati, di cui 275 interventi ammessi a finanziamento per un ammontare complessivo di 6,8 milioni di euro.

“Le scuole hanno – dice il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio – la priorità nell’agenda quotidiana della Giunta. Abbiamo infatti allocato importanti risorse, sia comunitarie che statali, per la messa in sicurezza e l’apertura di presidi della cultura e della conoscenza. Ora pensiamo ai nativi digitali dotando le aule di strumenti tecnologici per renderli più competitivi in Italia e nel resto d’Europa”.