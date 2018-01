Bomba carta sotto pensilina del bus, disinnescata da artificieri

È stata trovata ieri mattina dai docenti del Gravina, una bomba carta che ignoti hanno posto sotto la pensilina della fermata dell’autobus.

I professori hanno così chiamato la Polizia che ha prima messo in sicurezza la zona, in attesa dell’intervento della squadra del Nucleo Regionale Artificieri della Questura di Catanzaro intervenuta per disinnescare la bomba.

Successivamente, gli artificieri hanno messo in sicurezza, rimosso e fatto brillare l'ordigno che era forse destinato alla celebrazione delle festività appena passate. Sono in corso indagini per far luce sull’accaduto e identificare i responsabili.