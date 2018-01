Vede la propria auto rubata in giro per la città e la segue. Arrestato 46enne

Ha visto la propria auto in giro e ha chiamato la centrale operativa del 112. Così le volanti hanno rintracciato e fermato M. B., 46enne reggino già noto alle forz dell’ordine, accusato di furto e ricettazione. Tutto nasce dalla telefonata arrivata alla centrale operativa da parte di un cittadino che ha riferito di aver visto la propria Fiat 500, rubata qualche giorno prima, in giro per la città. L’uomo ha quindi iniziato a seguire il mezzo che era entrata in autostrada da Cardinale Portanova.

L’agente in servizio alla centrale operativa, dopo aver suggerito all’utente in linea di non prendere iniziative ma di continuare a seguire la fiat 500 a debita distanza, ha allertato immediatamente il personale delle Volanti che nei pressi di Via San Giuseppe, ha bloccato la vettura. Vani sono stati i tentativi del conducente di far perdere le proprie tracce tra i vicoli cittadini. L’uomo, poi identificato, è stato arrestato e dopo l’udienza di convalida è stato messo ai domiciliari in una clinica riabilitativa per tossicodipendenti. All’esito degli accertamenti, la fiat 500 è stata riconsegnata al legittimo proprietario.