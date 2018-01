Reggio Calabria. Al via il primo fotocontest di sport

C’è tempo fino al 10 febbraio per partecipare al primo fotocontest di sport reggino. Il Parco Caserta Sport Village ha ideato un nuovo fotocontest che ha come obiettivo quello di dimostrare la propria passione per lo sport. E’ tempo di selfie. Sono tutti coinvolti. Politici, artisti, persone comuni e soprattutto atleti che immortalano il proprio momento di gloria attraverso un click.

Con il fotocontest #parcocasertaseitu è possibile vincere adesso 5 mesi di attività sportiva a tua scelta. Che sia in piscina, in palestra, durante una lezione di pilates o di acquagym, all’interno degli spogliatoi, al punto ristoro Olìolà Fresh Food o in segreteria poco conta. L’importante è dimostrare la propria voglia di sport.

Per partecipare bisogna farsi un selfie, postara la foto sul proprio profilo facebook, taggare la pagina del Parco Caserta Sport Village e inserire l’hashtag #ilparcocasertaseitu. Chi otterrà più mi piace verrà premiato con cinque mesi di attività sportiva gratuita.