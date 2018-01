Battuta d’arresto per la VolleYnsieme Lamezia Volley. Cade a Corigliano

Battuta d’arresto per la VolleYnsieme Lamezia Volley che cade in quel di Corigliano per 3 a 1. Nonostante il risultato, una buona prova per i ragazzi di De Fina che danno comunque filo da torcere agli avversari. Il Corigliano, squadra esperta e di qualità, non ha avuto vita facile contro i ragazzi terribili gialloblu i quali dopo aver perso il primo set per 25 a 20 riescono a conquistare il secondo set con un 24-26. I padroni di casa però fanno valere la propria esperienza e riesce in qualche modo a difendersi bene dai colpi dei lametini conquistando terzo e quarto set e chiudendo definitivamente il match.

“È stata una bella partita tra due squadra ben allenate – afferma il Presidente lametino Mauro Davoli – I nostri ragazzi hanno disputato una bella partita ma è mancato un pizzico di convinzione nei momenti topici del match. Si tratta di un’altra tappa di crescita per questi giovani e talentuosi ragazzi che fin qui stanno facendo benissimo”. Sabato prossima i lametini ospiteranno alle 18.30 l’Elio Group.

Volley Corigliano – Volleynseme Lamezia Volley 3-1 (25-20, 24-26, 25-21, 25-21). Corigliano: Granata, Martilotti, Guido, Dima, Proto, L. Avena, Pisani, Foti, Solia, De Patto, G. Avena (L1), Grispo (L2). All.: Tomasello. Lamezia: Bruni, Cevola, Leone, Torchia, Polimeni, Guzzo, Notte, M. Mercuri, Bonaccurso, Butera, Gatto (L1), Celano (L2). All.: De Fina. Vice all.: Rizzo. Arbitri: Piccione Luigi (1°) di Rende e Cupone Sharon (2°) di Taverna.