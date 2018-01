Strongoli, dopo il Palazzetto dello sport ancora vandalismo a scuola

Michele Laurenzano

“Alunni tutti a casa nella giornata di oggi e anche per la giornata di domani per consentire al Comune di Strongoli le pulizie e la disinfestazione a causa di un atto vandalico che umilia la popolazione scolastica: dirigenti, insegnanti e alunni. Senza trascurare l’avvilimento e la rabbia dei genitori, che non si capacitano del ripetersi di questi comportamenti abietti, che violano brutalmente i luoghi basilari per la crescita dei loro figli.

Questa volta ad essere prese di mira dai vandali sono stati gli istituti di marina di Strongoli. Da quanto appreso, qualcuno, presumibilmente nel cuore della notte tra domenica e lunedì scorso, indisturbato, ha pensato bene di forzare la porta di ingresso e una volta entrato nell'edificio, ha svuotato sul pavimento gli estintori antincendio. La polvere bianca contenuta nell'estintore è stata disseminata su mura, scrivanie e banchi rendendo impossibile lo svolgimento delle lezioni”.



La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato del che ha fortemente condannato il gesto vandalico. Le attività didattiche sono state sindaco Michele Laurenzano immediatamente sospese per due giorni con l’intento di ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni di salubrità dei locali delle scuole.



“Ricordiamo – informa la nota - che l’istituto sorge a poche centinaia di metri dalla strada statale 106, in località Frasso, ed ospita, in 2 edifici la scuola dell’infanzia, le scuole elementari e medie. L’area è recintata e ben visibile dal vicino abitato di contrada donna Rosa e dalla stessa strada statale, percorsa da automobilisti. In queste ore si sta provvedendo ad effettuare anche una ricognizione sul materiale didattico per verificare se all’atto vandalico è seguito anche un’eventuale azione di furto.

Da un primo sopralluogo le aule sono risultate impraticabili per le normali attività didattiche e pertanto tutti a casa. Numerosi cittadini hanno comunque chiesto a gran voce il ripristino del malfunzionante sistema di videosorveglianza, dotato di numerose telecamere fornite in un programma sulla sicurezza dal Ministero dell'Interno nell’anno 2003; un’iniziativa resa fruibile grazie alla Commissione prefettizia guidata nel biennio da Andrea Pultrone, da Anna Aida Bruzzese e da Massimo Nicolo'”.



“Nelle ultime settimane sono avvenuti anche altri episodi di vandalismo in strutture pubbliche – closa nota - nella notte del 14 dicembre scorso, lo ricordiamo, ignoti si erano introdotti nel Palazzetto dello Sport di via Giordano Bruno con l’intento di sottrarre diversi oggetti e smantellando un piccolo impianto elettrico realizzato dai volontari dell’associazione Strongoli volley. Anche il Palazzetto dello Sport, inaugurato dalla Provincia di Crotone nell’ottobre del 2014, è stato assegnato nella disponibilità all’Istituto Omnicomprensivo di Strongoli”.