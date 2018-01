I Love Rossano, pronta la finestra virtuale sulla città del codex

Un’autentica finestra virtuale su Rossano dalla quale affacciarsi da qualsiasi punto del mondo ci si trovi. Da San Paolo in Brasile a New York, da Milano a Roma. Con lo sguardo nostalgico di chi è emigrato tanto tempo fa per cercare fortuna altrove, ma anche di chi ha visitato una volta Rossano e ne è rimasto affascinato. I Love Rossano è questo, uno strumento di marketing territoriale che funziona e che continua ad essere riferimento nella promozione dell’immagine complessiva della Città. Del suo patrimonio artistico e monumentale, degli eventi storicizzati e di quelli che si susseguono nei mesi, del mare, della montagna e del centro storico.

Sono stati 360 mila visualizzazioni per il primo video di presentazione; 260 mila per lo spot del 2017. Centinaia di recensioni, tutte in positivo e vicine alle 5 stelle. Duemila cartoline promozionali distribuite gratuitamente ai turisti. Fino a 80 mila visualizzazioni per un solo post, come nel caso di quello dedicato alle luminarie. Sono, questi, solo alcuni dei numeri della pagina social I Love Rossano che, nata nei primi mesi del 2015 conta oggi circa 14 mila follower. Una vera e propria comunità.

La pagina promuove il patrimonio artistico, storico e culturale della città oltre che naturalmente gli eventi. Tra le iniziative promosse, quella che ha raccolto maggiore adesione c’è Selfi-Amo Rossano, il contest fotografico a premi al quale hanno partecipato diversi utenti Facebook. L’obiettivo del contest era quello di lasciarsi immortalare davanti a monumenti e paesaggi con in mano cartelli e scritte Amo Rossano e Visit Rossano.