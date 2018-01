Vittoria da manuale per la Pallavolo Crotone

Vittoria come da pronostico per la Gerardo Sacco Crotone che si sbarazza del fanalino di coda Catanzaro con il più classico dei risultati: 3 a 0. È stata una partita in equilibrata, ma solo al primo set, forse a causa delle assenze nelle file del Crotone che ha dovuto fare a meno di Braichuk e Cesario influenzate e ha forzato il rientro di Pioli in cabina di regia. Il resto della formazione ha visto lo spostamento in posto 4 Ranieri in coppia con Reale, confermate al centro Bareti e Gambuzza ed opposto Tambaro.

Il risultato di 25/17 ha fatto abbassare ulteriormente la guardia alla Formazione pitagorica che ha iniziato il 2 set molto sotto tono e subito in fase di ricezione, risolti i problemi anche il 2 set è stato chiuso con un 25/21 per dare inizio all'ultimo set chiuso in meno di 10 minuti con un eloquente 25/9.

Mister Asteriti: “è un periodo negativo che speriamo di buttarci alle spalle da martedì, resta di buono la vittoria con i tre punti e la testa della classifica”.