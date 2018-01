Intimidazione don Stamile, la solidarietà di Sinistra italiana

A seguito dell’intimidazione a don Ennio Stamile, il segretario provinciale di Sinistra italiana Cosenza, Fernando Pignataro, è vicino e solidale al coordinatore di Libera. “A don Ennio Stamile la piena solidarietà mia personale e delle compagne e dei compagni di Sinistra Italiana della Provincia di Cosenza.

“Il vigliacco atto intimidatorio va stigmatizzato con forza, nel contempo non può fermare il lavoro sul campo di don Ennio e di Libera per l'affermazione della legalità in una terra difficile come la Calabria. Sinistra Italiana è a disposizione per qualsiasi iniziativa di denuncia e di contrasto che Libera della Calabria intenda intraprendere”.