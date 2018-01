Guardie Ecozoofile di Fareambiente: “Bilancio chiuso con segno positivo"

Centro trentotto servizi di controllo del territorio per un totale di circa 7.000 km percorsi, 82 persone identificate e controllate per motivi di servizio, 24 notizie di reato trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, 10 persone denunciate per reati contro l’ambiente e gli animali, 11 sequestri effettuati, 6 depositi incontrollati di rifiuti pericolosi segnalati alle Autorità competenti per la bonifica, oltre 3.000 euro di sanzioni amministrative, 180 esemplari di specie particolarmente protetta sottratti al traffico illecito di cui ben 171 esemplari reintrodotti in natura e ancora una decina gli incendi estivi, tra quelli segnalati prontamente al 115 e quelli sui quali le Guardie sono intervenute direttamente.

È il bilancio delle attività svolte dalla Direzione Provinciale delle Guardie Ecozoofile di FareAmbiente Crotone chiude il bilancio operativo del 2017 con segno positivo. “E’ stato un anno intenso sotto il profilo operativo, che ha portato risultati significativi nella lotta agli illeciti in materia ambientale e contro gli animali” dichiara il Dirigente delle Guardie di Crotone “le nostre Guardie hanno operato instancabilmente tutto l’anno, anche e soprattutto nelle recenti trascorse festività natalizie”. Notevole è stato infatti l’apporto dato dalle Guardie alla lotta contro il bracconaggio, con servizi di controllo del territorio svolti perlopiù nottetempo soprattutto nei territori di alcuni Comuni della Provincia interessati più di altri dal fenomeno migratorio delle specie protette e non.

Ma non solo di illeciti venatori si sono occupate le Guardie Ecozoofile, difatti numerosi sono stati gli interventi in materia ambientale e di tutela degli animali ed i servizi di vigilanza a cadenza periodica effettuati in punti “sensibili” quali ad esempio i 20 Siti di Importanza Comunitaria presenti del territorio provinciale istituiti ai sensi della Direttiva Comunitaria “Habitat”.