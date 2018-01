Carbone a Pd di Crotone, Magorno: una buffonata

“Sarebbe da catalogare come una buffonata - il cesto carico di carbone depositato davanti alla sede del PD di Crotone - purtroppo però non è così, perché l'iniziativa parte da Forza Nuova e dai suoi sostenitori, che incappucciati e coperti dalla loro ignavia, perdono l'ennesima occasione per restare in quell'angolo buio in cui la storia li ha relegati. – È quanto scrive in una nota stampa Ernesto Magorno, Segretario regionale Pd Calabria - Alle democratiche e ai democratici di Crotone va la vicinanza e la solidarietà del Pd Calabria”.