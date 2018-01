Epifania. Pd “cattivo”, Forza Nuova porta il carbone ai dem crotonesi

Carbone davanti alle sede del Pd di Crotone: a portarlo, nella ricorrenza dell’Epifania, alcuni esponenti forzanovisti della città pitagorica che sottolineano come l’azione sia stata a “carattere puramente goliardico” ovvero che ha voluto chiudere “con un gesto ‘apotropaico’, una stagione di governi pessimi targati PD, quelli che hanno buttato l'Italia nel baratro”.

“La Befana - evidenziano ancora da Forza Nuova - che come sappiamo è istituzione festiva del ventennio ci è sembrato un momento adatto per compiere il gesto. Al PD – proseguono gli attivisti - vanno rimproverate le politiche pro-immigrazione che hanno fatto piombare l'Italia in un incubo, dove quella che chiamano accoglienza è diventata una vera invasione. Inoltre, abbiamo scampato un pericolo mortale che è quello dello Ius Soli che il Partito Democratico, per fortuna, non è riuscito a portare a termine grazie allo scioglimento delle Camere, ma ci riproveranno”.

Ed ancora e non per ultimo, secondo i forzanovisti il Pd “oltre ad essere il più corrotto d'Italia con decine di arrestati e indagati – aggiungono - ha dichiarato guerra a Forza Nuova, infatti tramite il suo (ex) ministro Minniti ha minacciato la nostra formazione di scioglimento, per via dei giusti blitz di protesta alla sede di Repubblica e L'Espresso. Non ci è andato giù neanche il tentativo di criminalizzazione dell'intero ‘mondo’ a noi affine ideologicamente ed i goffi tentativi di far passare una legge liberticida ed anti-storica, la Fiano, per fortuna caduta insieme a Ius Soli e minacce di scioglimento a FN”.

“Ad un partito che si occupa solo di creare mostri ‘fascisti’, di combattere lidi balneari nostalgici ed accendini del Duce, mentre ad Amatrice si sta all'addiaccio nelle tende e gli italiani muoiono di fame – sostengono ancora da Fn - gli imprenditori si suicidano e gli immigrati "stuprano" la sicurezza e dilapidano le risorse del welfare nazionale, beh questi signori sono già fortunati che la Befana Fascista gli ha portato solo cenere e carbone”.

Per Forza Nuova Crotone, in conclusione, una nota positiva sarebbe che la Befana “ha portato idealmente, tonnellate di onore, ai nostri detenuti politici, che da Crotone abbracciamo e a cui ci sentiamo vicini, ancora di più in questo momento dove uno di loro, Giuliano, sta da giorni praticando lo sciopero della fame, per focalizzare l'attenzione su questa ingiusta repressione e tentativo di demonizzazione del nostro movimento, su cui ci sta lo zampino del PD."