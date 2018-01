Rapinò coppietta nella villa di Crotone, 21enne gambiano finisce in carcere

Una vicenda che risale al 23 settembre scorso, quando una coppietta seduta su una panchina della villa comunale di Crotone aveva denunciato di esser stata rapinata da un uomo di colore, poi identificato in un 21enne gambiano, Seriffo Ceesay, che - sempre secondo le prime dichiarazioni delle vittime - pare avesse anche tentato di violentare la ragazza.

Allora il giovane straniero venne fermato dalle Volanti della polizia e denunciato, mentre l’accaduto aveva creato anche un certo allarme sociale.

Alcuni elementi, però, non quadravano già da subito agli investigatori. Tant’è che oggi, dopo aver svolto delle accurate indagini, la squadra mobile pitagorica ha sì arrestato il gambiano, ma con l’accusa di rapina arrivando alla conclusione che in realtà nessun tentativo di violenza sarebbe stato messo in atto del ragazzo.

Allora, come si ricorderà, il 21enne, minacciando i due giovani con un paio di forbici, si sarebbe fatto consegnare del denaro ed i loro telefoni cellulari.

Grazie al tempismo intervento della pattuglia della Volante era stato fermato e, nell’immediatezza, riconosciuto dai due ragazzi come l’autore della rapina. Tuttavia, al momento del riconoscimento formale dell’identità del sospetto vi era stata qualche titubanza, che portò in un primo momento - e come dicevamo - a una semplice denuncia nei confronti del 21enne.

Grazie alle indagini e agli accertamenti svolti successivamente dai poliziotti della Mobile si è oggi arrivati ad avvalorare non soltanto il fatto che il Ceesay fosse il presunto rapinatore ma, visti i suoi precedenti, è stato chiesto al Gip del Tribunale di Crotone, Familiari, di emettere a suo carico un provvedimento di cattura.

Richiesta che è stata accolta: il 21enne è stato pertanto arrestato e trasferito nella casa circondariale del capoluogo a disposizione del magistrato.