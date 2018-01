Crotone. Va alle Poste e cerca di cambiare un assegno falso, arrestato

Si era presentato ieri, venerdì 5 gennaio, in una filiale delle Poste Italiane di Crotone per cercare di cambiare un assegno postale da 20 mila euro. Un titolo che, però, e per le sue caratteristiche, ha insospettito il Direttore dell’ufficio che senza pensarci su due volte ha chiamato e fatto intervenire una volante della polizia.

Gli agenti, arrivati immediatamente sul posto, hanno chiesto all’uomo le sue generalità ricevendo delle dichiarazioni false sulla sua identità e mostrando anche una carta di identità ed una tessera sanitaria palesemente fasulle, per cui è stato portato in Questura per approfondire gli accertamenti a suo carico e dove, più tardi, ha ammesso spontaneamente di aver fornito delle false generalità e che l’assegno che aveva cercato di cambiare era falso anch’esso.

L’uomo, un 46enne laziale, R.L. le sue iniziali, è stato così arrestato con le accuse di “possesso di documento falso valido per l’espatrio”, “tentata truffa” e “false generalità sulla propria identità personale” fornite a un pubblico ufficiale.