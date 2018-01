Specie protette custodite in pessime condizioni, scatta il sequestro

Giovedì scorso, 4 gennaio, a Parghelia i carabinieri avevano arrestato una persona del posto che in un magazzino aveva ben 350 chilogrammi di botti illegali oltre a del materiale ricettato.

I militari, durante le perquisizioni, avevano anche individuato una campagna in cui l’uomo custodiva diversi animali, tra cui molti volatili esotici che erano tenuti in stato di abbandono ed in pessime condizioni igienico-sanitarie.

Le indagini successive eseguite con l’aiuto dei Carabinieri Forestali di Reggio Calabria hanno permesso di appurare le pessime condizioni in cui versavano gli animali accertando anche che i volatili appartenevano a delle specie protette e in via di estinzione.

Al termine delle operazioni si è proceduto a sequestrare l’intera area e per quanto riguarda gli uccelli gli stessi sono stati ora affidati al Cras, il Centro regionale di animali selvatici. Contemporaneamente il titolare è stato denunciato per il reato di abbandono di animali e detenzioni di specie protette.