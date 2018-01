Rosalì, Idea Calabria: “trasferimento plesso scolastico, una pugnalata per i cittadini”

“Una vera e propria pugnalata alle spalle all’istituzione scolastica e ai rosaliesi che si vedono scippare, attraverso una delibera a dir poco assurda del Consiglio Metropolitano, votata da pochi accoliti, il plesso scolastico di Rosalì, da sempre accorpato con l’istituto comprensivo Radice – Alighieri di Catona, ma da qualche giorno passato nelle competenze del dell’Istituto Comprensivo di Campo Calabro”.

Lo dichiara con afflizione il movimento Idea Calabria: “ci viene difficile pensare ad una pura “distrazione” o ancora peggio ad “incapacità amministrativa” piuttosto supponiamo che la scelta del Sindaco Metropolitano risponda a logiche a dir poco assurde e che tali scelte siano funzionali ad una più ampia strategia politica che nulla ha a che vedere con gli interessi dei cittadini. Infatti, non solo non tiene conto della continuità territoriale tende inoltre a condannare all’isolamento un paese come Rosalì già abbondantemente trascurato e abbandonato dalle istituzioni”.

“Vorremmo ricordare al Sindaco Falcomatà come anche a tutti i rappresentanti eletti nel territorio che Rosalì è stata una comunità che – sottolinea la nota - quando ce ne è stato bisogno, ha sempre messo a disposizione delle giuste cause il proprio territorio, basti pensare all’ospitalità, sia pur in locali inadeguati, dei migranti”.

“Per tanto – conclude il direttivo - auspichiamo ad un dignitoso passo indietro del Sindaco Falcomatà affinchè dimostri buon senso amministrativo ed umano. Fino ad allora, noi di Idea Calabria, lotteremo al fianco dei cittadini rosaliesi e dell’istituto Radice-Alighieri”.