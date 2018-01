Basketball Lamezia, Matteo Magni lascia la squadra e torna a casa

Si è conclusa oggi l’avventura in giallo blu dell’esterno Matteo Magni. Corte serrata da tutta la penisola per il numero 13 lametino che ha sentito il richiamo del cuore scegliendo di tornare vicino casa.

Si accaserà alla Virtus Murano 1954 in serie C silver Veneto andando a potenziare ancor di più un roster in testa alla classifica che può contare sul lungo sloveno Blaz Cresnar (gigante di 214 cm) sull’esperienza degli intramontabili Fantinato e Causin (visto in lega2 alla Reyer Venezia 2010/11), sul play Caroldi (lo scorso anno a Cento in serie B) e sul giovane talento classe ’99 Joshua Pettenò proveniente dalla Reyer venezia. Squadra diretta da coach Ferraboschi con ambizioni che portano direttamente alla C gold.

Lo stesso Magni dice che “è stata una scelta sofferta perché lascio a Lamezia un gruppo di amici con il quale ho legato molto in questi quattro mesi ma la distanza da casa era diventata ormai un pensiero troppo ingombrante. Sono altrettanto felice di poter andar in una squadra con pari ambizioni e la medesima posizione di classifica. Auguro il meglio ai miei compagni e alla società per il proseguo della stagione”.