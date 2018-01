Il Complesso S. Giovanni celebra I’Epifania con i laboratori creativi per bambini

Ritorna domani per la festa dell’Epifania, alle 16.30 presso il Complesso San Giovanni di Catanzaro, l’appuntamento con i laboratori didattici “Discere Ludendo” promossi dalla 4culture, in collaborazione con E-bag, in occasione della mostra “Imperatores” che sta riscuotendo un grande successo di visite e partecipazione.

Dopo l’apprezzamento riscontrato lo scorso anno con la mostra "Le macchine di Leonardo", si rinnova l’iniziativa rivolta ai più piccoli che avranno la possibilità, dopo una visita guidata alla mostra per ripercorrere la storia, i miti e le leggende dell’antica Roma, di svolgere delle attività ludiche incentrate sulla didattica e sull'apprendimento, attraverso l’approfondimento degli argomenti trattati nel percorso espositivo.

Il tema del primo laboratorio sarà dedicato a “Marte e Minerva. Costruiamo insieme le loro armature”. Marte e Minerva erano le più potenti divinità della guerra a cui gli antichi romani si rivolgevano per consacrare i loro successi militari. Qual è il loro mito? In che modo vestivano queste due grandi divinità? Quali erano i loro attributi? I bambini potranno imparare insieme utilizzando le antiche corazze con cartoncini, colori ed elementi decorativi originali.

Dietro l’apparente semplicità progettuale, si nasconde una storia affascinante di conquista del mondo e, soprattutto, della capacità dell’uomo, attraverso l’uso della fantasia e dell’intelletto, di travalicare con le proprie forze i limiti imposti dalla natura. I laboratori didattici costituiscono, dunque, un ottimo ausilio alla didattica per i ragazzi, un modo accattivante per trascorrere qualche ora in un Museo all’insegna della conoscenza e del divertimento.