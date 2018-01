Prevista troppa gente, evento a rischio: questore vieta concerto a Maida

È prevista troppa gente, così per garantire l’incolumità degli spettatori e dei clienti di un noto Centro Commerciale, il questore di Catanzaro, ne ha vietato il concerto promosso e organizzato dalla struttura.

All'origine del divieto, che è stato emesso a seguito del parere negativo espresso dalla Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici Spettacoli del Comune di Maida, ci sarebbero infatti diversi elementi: la mancanza di documentazione necessaria per la sicurezza dell’evento e per una superficie limitata in relazione alla prevedibile affluenza di spettatori, e la concomitanza dell’apertura dei negozi per i saldi e per la notte dell’Epifania.