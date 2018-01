Aeroporto Crotone, gruppo Forza Italia: “Pronti a collaborare con amministrazione”

Intende “coadiuvare l’amministrazione rispetto alle 4 specifiche azioni concordate ed annunciate oggi dallo stesso Sindaco di Crotone” il gruppo consiliare Forza Italia al Comune di Crotone, formato da Antonio Argentieri Piuma e Sergio Torromino, per la questione dell’aeroporto pitagorico. Ma a una condizione che “dovranno essere poste in essere nei prossimi giorni da tutti i consiglieri comunali in carica senza alcuna distinzione di colore politico”.

Il gruppo si è dunque detto disponibile a cooperare per il bene dei cittadini, seppure rimanga un giudizio “di incapacità amministrativa ed infatti non sono mancati momenti di confronto ,anche vivace con il Sindaco Ugo Pugliese. Noi - prosegue il gruppo - rispondiamo al mandato che i cittadini crotonesi ci hanno affidato, siamo una forza politica moderata e che guarda alle soluzioni, pertanto siamo attenti ,vigili ed attivi per rispondere alle esigenze del bene comune; ma sia chiaro che Forza Italia svolge il ruolo di opposizione responsabile poiché agisce da forza di governo pertanto prendiamo le distanze da chi invece strumentalizza il ruolo di opposizione politica come forza estremista, sterile ed in definitiva inutile per ottenere risultati tangibili”.

Il gruppo dice inoltre di aver “manifestato in tempi non sospetti e con atti formali le perplessità che poi si sono appalesate drammaticamente giorno 1 gennaio 2018 attraverso poche frasi incluse nelle email, inviate da Flyservus, di annullamento dei voli programmati ai concittadini che avevano per tempo acquistato i biglietti aerei per le tratte dall’Aeroporto di Crotone”.

Poi la stoccata, contro quello che definiscono il responsabile della situazione “in cui versa l’infrastruttura aeroportuale crotonese” ovvero Mario Oliverio e la “compagine di centrosinistra che amministra dal 2014 la Regione Calabria”.