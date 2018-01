Controlli a Rogliano: un arresto, una denuncia e un sequestro

È di un arresto, una denuncia e un sequestro il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri di Rogliano. I militari hanno effettuato una serie di servizi straordinari sul territorio, rivolti in particolar modo alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio.

I carabinieri del Norm, supportati in fase esecutiva da quelli della Stazione di Mangone, hanno così arrestato per di furto aggravato, un 45enne, D.L., già noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha rubato da alcune case popolari un certo numero di radiatori. Il 45enne è stato bloccato alla guida della sua autovettura, all’interno della quale vi erano 20 radiatori termosifoni nuovi in alluminio. L’intera refurtiva recuperata è stata riconsegnata al primo cittadino del comune di Belsito. Dopo la convalida dell’arresto D.L. è stato messo ai domiciliari.

Denunciato, poi, in stato di libertà e per furto aggravato un 54 enne della provincia di Catanzaro, pregiudicato, per aver rubato a una donna straniera, nel parcheggio del supermercato “Eurospin” di Figline Vegliaturo, una borsa con all’interno i documenti personali ed effetti di valore. Il tutto, recuperato dai Carabinieri, è stato riconsegnato alla legittima proprietaria.

A Piane Crati è stata infine fermata e controllata un’autovettura condotta da un uomo di 42 anni, residente nel lametino. Nel corso della perquisizione sono stati trovati nell’auto arnesi atti allo scasso, per cui si è proceduto al loro sequestro.