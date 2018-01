Armi e droga: arresti a Cosenza e Corigliano Calabro

La Polizia di Stato continua nella sua azione di contrasto al fenomeno della criminalità nelle aree ad alta densità criminale sia del comune di Cosenza che della provincia, con serrati controlli del territorio voluti dal Questore Giancarlo Conticchio.

Nella giornata di ieri il personale delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria ha tratto in arresto I.M. di 21 anni per detenzione illegale di arma clandestina e di diverse cartucce, di cui alcune caricate a piombo spezzato.

Durante una perquisizione effettuata in casa del giovane è stata rinvenuta, nascosta all’interno di uno scaffale, in un magazzino ad uso esclusivo dell’arrestato, l’arma che aveva la matricola abrasa. In un mobile all’interno dell’abitazione è stata anche ritrovata una contenuta quantità di marijuana, per cui lo stesso è stato denunciato.

Nella tarda serata di ieri, inoltre, personale della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rossano, insospettita da uno strano via vai di giovani da una abitazione a Corigliano Calabro, nella quale risiede un noto pregiudicato, ha effettuato una perquisizione trovando in camera da letto circa 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento in dosi della sostanza.

In arresto in flagranza di reato è finito P.L., pregiudicato 46enne, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.