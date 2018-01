Capodanno a Crotone: in migliaia al concerto di Roy Paci

“Festa doveva essere e festa è stata. Ed il merito è delle migliaia di crotonesi che hanno partecipato ed animato la notte dell'ultimo dell'anno sul lungomare cittadino. - È quanto scrive in una nota stampa Giuseppe Frisenda, Assessore allo Spettacolo del Comune di Crotone -

Crotone ha orgogliosamente dimostrato di essere città ospitale e capace di proporre eventi che hanno rilevanza extra territoriale anche la notte di S. Silvestro con un Capodanno da grande città.

Questo evento, riproposto per la seconda volta, dopo anni di blackout, proprio per la grandissima partecipazione popolare ci conforta a istituzionalizzare il “Capodanno a Crotone” come una tappa fissa degli eventi di spettacolo e turistici per i prossimi anni.

L'amministrazione Pugliese - scrive Frisenda - ha fortemente voluto che il capodanno in piazza entrasse nella tradizione della città di Crotone e la risposta è arrivata dalla città e dai suoi cittadini.

Ma anche dai tantissimi ospiti che hanno apprezzato e si sono divertiti sul lungomare con un grandissimo ospite, Roy Paci, che con grande generosità insieme agli Aretuska non si è risparmiato sul palco così come si è ballato tutta la notte con i più importanti dj calabresi.

I giovani hanno così avuto modo di divertirsi senza mettersi in auto in una serata che deve essere votata esclusivamente al divertimento.

Abbiamo lavorato, insieme alla collega Sabrina Gentile, affinché tutti fossero coinvolti nell'evento. Come non ringraziare gli esercenti del lungomare cittadino che per tutta la notte hanno offerto la loro tradizionale ospitalità allestendo, tra l'altro, una coreografia esterna di grande effetto ed allo stesso tempo nel rispetto delle norme di sicurezza.

Ed a tale proposito va evidenziato il lavoro, discreto ed efficace, delle forze dell'ordine, della Polizia, dei Carabinieri, della Polizia Municipale, dei volontari, della Croce Rossa che hanno assicurato la tranquillità del divertimento sano e partecipato a migliaia di persone.

Tutto ciò - conclude l'assessore comunale - ci fa sentire orgogliosamente crotonesi ed allo stesso tempo ci motiva ancora di più nelle scelte di programmazione che quest'anno hanno visto, durante le festività natalizie, oltre quaranta eventi con un grandissimo pubblico tornato nelle strade della città per vivere l'atmosfera delle feste e che nel 2018 saranno ancora foriere di momenti di grande partecipazione popolare.”