Muore durante battuta di caccia, il cordoglio di Amato

Notizia correlata 31 dic 2017 Tragico incidente di caccia, colpito alla testa muore durante una battuta

L’amministrazione comunale di Amato, guidata dal sindaco Saverio Ruga, esprime il proprio sconcerto e il proprio dispiacere per quanto accaduto nel giorni scorsi quando, durante una battuta di caccia ha perso la vita Giuseppe Mamone, persona conosciuta e stimata da tutta la comunità.

“Una tragedia – affermano il sindaco e i componenti della Giunta – che non può lasciarci indifferenti. Perdere la vita in maniera così tragica mentre si segue una passione, si condivide un momento fuori dal comune con gli amici, e un attimo sconvolge tante vite cambiandole per sempre, è un fatto che non ci può lasciare indifferenti. La nostra vicinanza va alle famiglie coinvolte da questo tragico fatto, assieme al più sentito cordoglio per questa grave perdita”.