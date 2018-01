Aeroporto S. Anna. Pd: “territorio deve uscire da isolamento”

“In merito alla situazione venutasi a creare sullo scalo crotonese, con il conseguente abbandono della Compagnia FlyServus, siamo seriamente preoccupati ma non perdiamo la speranza di tornare presto a volare. Anche noi, unitamente a coloro che lo chiedono a gran voce, rivolgiamo il nostro appello a Sacal affinché venga fatta chiarezza sulle cause che hanno indotto a tale situazione. E successivamente la stessa avvii in tempi rapidi una strategia che sia in grado di attrarre una compagnia aerea (low-cost) in grado di riprendere i voli nel minor tempo possibile”.

Esordisce così una nota del Pd crotonese, aggiungendo che “il territorio crotonese avverte l’urgenza di uscire da un isolamento infrastrutturale che si fa ancor più pesante con l’assenza di una speranza garantita dall’aeroporto. Interi settori commerciali sono a rischio, ed il settore turistico non può garantire i risultati sperati ne può programmare interventi futuri – avanza la nota - ci rassicurano le parole del Presidente della Regione Mario Oliverio il quale, come tutti noi, avverte la preoccupazione dell’intero territorio e la perdita di fiducia oltre che il danno per l’immagine del crotonese. E proprio per questi motivi non farà mancare il suo impegno affinché si arrivi ad una soluzione nel minor tempo possibile”.

“E’ ovvio - prosegue la nota Dem - però che l’intera classe dirigente della Provincia di Crotone deve un attimo riflettere su una strategia comune d’intesa per affrontare le emergenze. E’ il momento della responsabilità diffusa, e noi lavoreremo per unire le forze di questo territorio rafforzandole – concludono dal Pd pitagorico - solo così riusciremo ad evitare episodi del genere, incresciosi ed ingiustificabili, in futuro. Ognuno faccia la sua parte”.