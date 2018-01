Saldi invernali al via, Adiconsum: istruzioni per l’uso

“Tra qualche giorno saranno tante le famiglie che decideranno di approfittare del periodo dei saldi per comprare a prezzi convenienti.

Oggi - informa in una nota il Presidente Adiconsum Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia, Silvia De Gori - il mercato degli acquisti è notevolmente cambiato, se consideriamo che alcuni consumatori si affidano ai canali online. Tuttavia da un sondaggio condotto e pubblicato nel 2017 dalla Commissione UE, risulta che solo il 29% degli italiani effettua acquisti online.

Mentre la media europea si attesta sul 55%, con picchi nel Regno Unito e in Danimarca rispettivamente dell' 82,6% e dell'81,5%, indietro rispetto all’Italia troviamo solo Romania e Bulgaria con 16,8% e 11,9%. I fattori che più incisivamente limitano la diffusione dell'e-commerce in Italia sono legati alla ridotta fiducia negli operatori, istituzioni, sistemi di risarcimento e mancata conoscenza dei diritti dei consumatori. Tutti questi elementi in Italia sono nettamente inferiori rispetto alla media europea. Tante le criticità ancora irrisolte come pagamenti che vengono rifiutati e il fatto che spesso viene negata la consegna dei prodotti in alcune zone del paese.

A prescindere dalle modalità di acquisto occorre fare attenzione a cosa si acquista e preferire magari degli articoli già visti esposti in precedenza con il prezzo pieno così da capire effettivamente la percentuale di sconto applicata. Non è infatti raro che qualche negozio in occasione dei saldi metta in vetrina degli articoli rimasti invenduti negli anni precedenti e sperare così che l’entusiasmo dei saldi sia l’occasione buona per sbarazzarsi dell’indesiderato pezzo…..

In ogni caso occorrerebbe sempre avere qualche sospetto quando la percentuale di sconto è superiore al 50% e comunque ricordare sempre che anche qualora vengano affissi avvisi sulle vetrine e all’interno dei negozi che negano la possibilità di sostituire la merce, tutti i beni di consumo acquistati durante i saldi e durante le vendite promozionali, non possono mai essere esclusi dalla copertura della garanzia legale.

Ricordiamoci infine - conclude Silvia De Gori - di comprare con razionalità senza lasciarci prendere solo dall’istinto e dal desiderio di accaparrare l’occasione buona dell’anno appena iniziato, in tal senso utile sarebbe preparare a monte una lista delle cose già viste e da acquistare in questo periodo di sconti. Per il resto che dire? Una buona Befana carica di un sacco di risparmio per tutti!”