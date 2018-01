Artigianato: presentata in Regione formulazione definitiva della Legge Quadro

Positivo l’incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Catanzaro, presso la sede del Dipartimento, tra le Organizzazioni di rappresentanza dell’Artigianato e delle PMI calabresi (Confartigianato, CNA e Casartigiani) e l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Calabria, prof. Franco Russo.

Erano presenti, - informa una nota di Confartigianato, CNA e Casartigiani - oltre all’Assessore Russo, affiancato dai Dirigenti Francesco Marano e Felice Iracà, Silvano Barbalace (Confartigianato), Vincenzo Pepparelli (Cna) e Giovanni Aricò (Casartigiani).

Tutti hanno espresso la propria soddisfazione per gli esiti dell’incontro in cui sono stati affrontati diversi temi di interesse per il settore.

In particolare, è stata presentata la definitiva formulazione della Legge Quadro sull’Artigianato che ha impegnato nei mesi scorsi, in un costante confronto, il Dipartimento e le Organizzazioni nella elaborazione di un testo condiviso. La norma, approvata dalla Giunta regionale pre-natalizia, attende ora solo il passaggio in Consiglio regionale per la sua definitiva entrata in vigore.

“La formulazione di questo testo – hanno affermato i rappresentanti di Confartigianato, Cna e Casartigiani –ci ha visto impegnati in un percorso condiviso con la Regione, che ha recepito le nostre proposte. Con l’approvazione di questa legge si colmerà una lacuna che dura ormai da diversi anni, armonizzando le diverse normative regionali e nazionali, prevedendo azioni a sostegno della crescita, sviluppo, internazionalizzazione e innovazione del settore. Auspichiamo solo che l’iter di approvazione possa concludersi nel breve periodo così da offrire finalmente alle imprese del comparto uno strumento legislativo atteso da anni.”

Altro importante punto oggetto del confronto è stata la proposta dell’Assessore, che ha recepito la richiesta delle tre Organizzazioni, di istituire un Fondo per il sostegno e la crescita del settore artigiano a cui destinare risorse che, attraverso strumenti efficaci e snelli, possano sostenere le imprese artigiane nei loro diversi processi aziendali.

Confartigianato, Cna e Casartigiani hanno evidenziato la necessità di accelerare i tempi per offrire tempestive risposte alle imprese del settore che in Calabria conta oltre 33 mila imprese attive ed occupa quasi 60 mila addetti. Un comparto strategico che il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, nel recente incontro con il tavolo partenariale, ha definito settore fondamentale dell’economia calabrese.

L’assessore Russo ha dato appuntamento alle organizzazioni nei primi giorni del nuovo anno per un confronto nel merito delle azioni da mettere in campo nell’ambito dell’istituito Fondo.