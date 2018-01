Animali: due mostre cinofile amatoriali al Locri On Ice

A causa del maltempo, O.L.A. Oltre L’Arcobaleno Onlus propone ben due Mostre Cinofile Amatoriali O.L.A. Locri on Ice, in piazza dei Martiri a Locri.

La prima, che vedrà in concorso la Categoria cuccioli e la Categoria adulti divisi in razza e meticci, si terrà oggi 3 gennaio, alle ore 15.30 con registrazione dalle ore 15.00.

L’evento sarà aperto dalla dimostrazione di taglio a forbice su Barbone nano da parte del toelettatore Francesco Pedullà, titolare della Pet Fashion, nonché educatore cinofilo. Inoltre il dott. Annunziato Gentiluomo, esperto di Discipline bionaturali e Medicine Non Convenzionali, relazionerà sul tema La digitopressione sui cani, durante la quale presenterà lo shiatsu e farà cenno alle terapie mediche alternative idonee anche per gli animali. Prima della consegna dell’attestato di partecipazione per tutti gli amici a quattro zampe, avverrà l’estrazione del ciondolo Pandora-

La mostra del 14 gennaio, che inizierà alle ore 11.00, con inizio delle registrazioni previsto per le ore 10.00, avrà come sponsor ufficiale la nota azienda pet food Arion e vedrà gareggiare le seguenti categorie: Cucciolo da 3 a 6 mesi; Cucciolo da 7 a 12 mesi; e Adulti divisi in Razza e Meticci e in taglie.

Tra gli altri sponsor, oltre a Per Memory con la quale l’associazione OLA ha una convenzione, si ricordano: A.C.S.D. Artinmovimento e ArtInMovimento Magazine, Agraria Stilo, Armonia dei Sapori, L'Angolo del tabacco, Bar pasticceria Scocchieri, Pub Publick, Bar Persephone, Impresa e Studio d'Ingegneria Ursino, Arredamenti Multarredo e Fashion arte, e la nota scuola cinofila "For Dods”. Questo secondo evento, prevede la dimostrazione di addestramento da parte dell'educatore Antonino Ligato, e , vista la numerosa partecipazione di cani di razza Amstaff, vi sarà un premio speciale American Statforshire Terrier. Presenta i due eventi la giornalista Marilene Bonavita.