Ubriaco tampona auto parcheggiata, poi scappa dai carabinieri. Arrestato

Ha tamponato un’autovettura in sosta in viale Amendola, a Reggio Calabria ed ubriaco è stato fermato per un controllo ma dopo essere sceso dall’auto vi è subito risalito per darsi alla fuga.

Inutile tentativo, dato che i carabinieri lo hanno immediatamente bloccato e sottopostolo a controllo con l’etilometro e gli hanno contestato l'eccesso di alcolici, che avrebbe consumato poco prima di mettersi alla guida.

Inoltre, durante la perquisizione del mezzo i militari vi hanno trovato 35 grammi di hashish suddivisi in tre dosi raccolte in del cellophane.

Per l’uomo, un 36enne reggino (F.N.) già noto alle forze dell’ordine, inevitabile l’arresto per detenzione ai fini di spazio. Per lui anche una sanzione per guida sotto l’influenza dell’alcool. Al momento si trova ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.