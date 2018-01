Boom di presenze a Rossano per il Capodanno in piazza

Boom di presenze a Rossano per partecipare al Capodanno 2018 in piazza. All'evento, il quale ha avuto luogo nella centralissima Piazza Bernardino Le Fosse allo Scalo cittadino, hanno preso parte migliaia di giovani del luogo, nella lunga notte del primo gennaio, ma anche tanti altri provenienti dai diversi comuni dell'intera fascia jonica cosentina e non solo. Straordinaria, in modo particolare, la performance artistica del gruppo musicale "Alibi in tour" e dei bravi Dee-Jay del ".

L'appuntamento in città è stato organizzato dal Comune di Rossano e dall'assessorato al turismo presieduto dall'assessore Aldo Zagarese. I tanti giovani ed i cittadini dell'intera area-urbana Corigliano-Rossano, oltre dell'intero territorio, hanno vissuto una nottata, dalle ore 24 in poi, all'insegna del divertimento brindando, con bicchieri di spumante italiano, al nuovo anno e scambiandosi gli auguri in piazza. Si è vissuta, dunque, una nottata fantastica con ottima musica live e l'animazione dei bravi Dee-Jay del Praja di Gallipoli. Un appuntamento che ha richiamato nella Città del Codex migliaia di persone provenienti anche dai comuni limitrofi.

Il tutto si è svolto regolarmente, grazie anche alla presenza, oltre degli agenti della Polizia Locale e dei volontari della Protezione civile comunale, delle forze dell'ordine in piazza: carabinieri e poliziotti coordinati dal Vice-Questore aggiunto del Commissariato di Rossano, Giuseppe Massaro, in cui è stato garantito il servizio d'ordine durante tutta la manifestazione che si è protratta fino alla prime luci dell'alba. Complimenti, infine, agli organizzatori, tra questi il manager Roberto Iacobino, ma soprattutto all'assessore al turismo del comune di Rossano, Aldo Zagarese, che ha voluto dare vita al Capodanno in piazza per far vivere ai tanti giovani del luogo una serata all'insegna dell'aggregazione e del sano divertimento.