Fallito colpaccio alla Banca, la Banda di Capodanno messa in fuga da un carabiniere alla finestra

Era composto ben cinque persone il gruppo che all’esatto scoccare della mezzanotte di ieri ha tentato il colpaccio provando a svaligiare la filiale di Sellia Marina della Banca del Credito Cooperativo catanzarese.

È quanto hanno accertato i carabinieri della cittadina, anche grazie all’aiuto delle immagini della videosorveglianza, dopo aver avviato immediatamente le immagini sul fallito “colpo” di capodanno.

Secondo gli investigatori infatti, a mezzanotte in punto, i cinque malviventi avrebbero voluto portare via la cassa dello sportello bancomat della filiale. Tutto sarebbe stato premeditato e organizzato nei minimi dettagli: dal furto di una pala gommata che era parcheggiata sul retro di una ditta di antinfortunistica, ai passamontagna utilizzati per nascondere la loro identità, ai guanti per evitare di lasciare impronte “compromettenti”.

Anche il migliore dei piani, però, può fallire e per un caso fortuito. In pratica a mettere in fuga la banda è stato un carabiniere libero dal servizio che affacciatosi dal balcone di casa ha notato degli strani movimenti nel piazzale davanti alla banca.

Il militare non ci ha pensato su due volte ed ha chiamato immediatamente i colleghi del pronto intervento facendo arrivare sul posto una gazzella. E proprio il suono della sirena dell’auto dei carabinieri che si avvicinava alla filiale ha messo in allarme i ladri che hanno subito imboccato la vicina statale 106, sparendo di fretta e furia facendo perdere le proprie tracce.

L’unica azione riuscita a mettere a segno per loro, solo quella di aver infranto la vetrata di accesso della banca, senza però riuscire nell’intento di prelevare il denaro contenuto nello sportello automatico.

I Carabinieri, nel frattempo, stanno vagliando ancora le immagini delle telecamere a circuito chiuso installate nell’area e stanno analizzando il materiale repertato: l’intento è di trovare delle tracce biologiche che possano fornire un aiuto nell’identificare i membri della banda.