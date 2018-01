Gioia e bellezza, con Roy Paci, per il Capodanno di Crotone

“Che il 2018 possa restituirvi tutta la gioia e il calore che ci avete donato quest'anno. La famiglia Roy Paci & Aretuska vi ringrazia di cuore! Abrazos dalla 'caldissima' Crotone”. Lo ha scritto sulla sua pagina ufficiale Roy Paci al termine della sua performance che ha infiammato la notte dell’ultimo dell’anno nella città di Crotone con il concertone che l’amministrazione Comunale ha organizzato per augurare alla città un buon 2018.

Si trattava di una scommessa, quella dell’amministrazione Pugliese, di bissare a distanza di un anno, il successo del capodanno in piazza proposto per la prima volta dopo decenni. Anche quest’anno la scommessa è stata vinta e come ha detto l’assessore allo Spettacolo Giuseppe Frisenda in sede di presentazione dell’evento, Crotone ha avuto il suo capodanno da grande città.

Un fiume di cittadini, di ospiti richiamati dal fascino di Roy Paci e Aretuska, si è riversato su via Cristoforo Colombo fino a piazza Berlinguer dove era posto il palco centrale sul quale si è esibito l’artista, fresco di investitura al prossimo festival di Sanremo. Le tre maxi discoteche all’aperto con i più famosi dj calabresi hanno colorato di musica la notte crotonese: Cesko, Daniel Chord, Pasquale Piccolo, Manuel Innaro, Fabio Fabbiano, Francesco Sestito, Francesco Palombi, Frankye, Giampiero Leto, Tony B, il meglio della disco calabrese ha fatto ballare fino all’alba tutte le generazioni.

In piazza Berlinguer la festa, un’ondata travolgente di gioia e bellezza come dice il pezzo più famoso di Roy Paci che, con i testi del suo “Valelapena” ultimo lavoro discografico, ha coinvolto tutti in una danza collettiva fatta di sorrisi e speranza per il nuovo anno. Tra la gente anche il sindaco Ugo Pugliese che ha voluto personalmente fare gli auguri alle migliaia di cittadini scesi in piazza per festeggiare il Capodanno, gli assessori Giuseppe Frisenda e Sabrina Gentile che hanno organizzato un calendario di eventi per le festività natalizie che ha visto una grandissima partecipazione popolare culminata nella serata di S. Silvestro, l’assessore Caterina Caccavari e numerosi consiglieri comunali.

Una serata vissuta, come le decine promosse dal Comune, anche in serenità e sicurezza, grazie alla presenza discreta ma efficace delle forze dell’Ordine, dei Carabinieri, della Polizia Municipale e dei volontari, oltre alla presenza importante della Croce Rossa. Si è ballato fino al mattino tra le note di una musica che nella sua straordinaria universalità ha accomunato tutte le generazioni che hanno vissuto la bellezza del palcoscenico naturale del lungomare di Crotone.