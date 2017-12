Funicolare gratuita nella notte di San Silvestro

Poche ore all’inizio del nuovo anno, fervono preparativi per cenoni e veglioni. Tutto pronto anche per il concertone su Corso Mazzini. Per vivere in pieno il clima di festa, l’Amc fa uno speciale regalo: stasera, dalle ore 23.30 e sino alle 5 del mattino, la funicolare sarà operativa e gratuita per agevolare l’arrivo nel centro storico di Catanzaro. Si potrà lasciare comodamente la propria vettura a Pié Sala e in soli due minuti giungere a Piazza Roma e tuffarsi nella lunga notte che accompagna l’inizio del 2018.