Due associazioni per uno spazio. Salta il Capodanno in piazza a Reggio Calabria

Nessuna festa in piazza Duomo a Reggio Calabria per l’arrivo del nuovo anno. Sì, perché il dirigente al settore Urbanistica, Cultura e Turismo – Servizio eventi e manifestazioni ha revocato l’autorizzazione (datata 28 dicembre scorso) con la quale l'associazione Deep Club era stata autorizzata allo svolgimento dell'evento "Capodanno a Piazza Duomo" dalle 21 di oggi fino alle 5 di domani mattina. L’evento era inoltre stato inserito nel programma "Natale 2017" patrocinato dal Comune di Reggio.

La revoca fa seguito alla rinuncia all’organizzazione dell’evento da parte dell’associazione presieduta da Nancy Misitano, inviata via pec e acquisita agli atti dell’Ente. Il provvedimento è stato notificato alla Deep Club e trasmesso a Prefettura, Questura e agli organi di controllo. Sembra infatti che la piazza in questione sia stata data in gestione a due diverse associazioni, da qui la decisione di rinunciare all’evento. L’associazione aveva presentato un progetto a seguito di un bando del Comune per l’organizzazione di manifestazioni nel periodo natalizio. Spazio, quello di piazza Duomo, già concesso a un’altra associazione. Così è successo che l’occupazione della piazza con le casette del mercatino di Natale e la posizione perentoria di Corso Sud a non lasciare spazi liberi avrebbe impedito a Deep club di organizzare il capodanno in piazza.