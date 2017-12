Incidente stradale sulla 106, tre feriti

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina è intervenuta sulla Statale 106, in Località Bellino di Catanzaro, in direzione Lido, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’auto, una Mini Cooper, con a bordo tre passeggeri.

Gli occupanti, feriti in modo non grave, sono stati trasportati nell’ospedale cittadino dal personale medico del Suem118 mentre l’intervento dei Vigili del fuoco ha consentito di mettere in sicurezza la vettura.

Sul posto anche la Polizia Stradale per gli accertamenti di competenza e l’Anas per il ripristino della viabilità.