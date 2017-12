Elezioni 2018: Lista “Insieme”, primi gazebo nelle piazze italiane

Un gazebo di fine anno per scambiarsi auguri con i cittadini e lanciare la sfida del 2018 come anno di reale cambiamento. Come in molte piazze d’Italia anche a Cosenza e Reggio Calabria questa mattina simpatizzanti, iscritti e promotori della Lista “Insieme”, composta da Verdi, Partito Socialista e Area Civica, hanno rivolto i loro Auguri all'Italia. Più di 50 i gazebo che hanno riempito le piazze di tutta la penisola.

Il presidio cosentino di “Insieme” ha stazionato dalle 10 alle 13 in piazza 11 Settembre e ha visto coinvolte tante persone che si sono fermate a discutere e a scambiarsi il materiale informativo fornito dai volontari. Una buona occasione per iniziare a parlare di come sia importante per il prossimo anno impostare una politica che vuole realmente cambiare il nostro paese attraverso politiche sostenibili.

A tal proposito, durante le iniziative sono stati distribuiti in totale 5.000 pacchi di lenticchie coltivate e prodotte nelle zone del sisma in Valnerina al fine di aiutare i piccoli imprenditori dell'agricoltura biologica che hanno subito i danni del sisma. Un inizio importante capace di veicolare diversi messaggi fra cui quello relativo alla sfida ai cambiamenti climatici, che è la vera scommessa da vincere nel 2018.

Nelle prossime settimane saranno lanciate altre iniziative programmatiche atte a coinvolgere cittadini e società civile nel grande progetto di “Insieme”.